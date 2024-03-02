Вибух у Єкатеринбурзі тимчасово зупинив три оборонні заводи. Фото:

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Електропідстанцію в російському Єкатеринбурзі, яка забезпечувала світлом оборонні підприємства, підірвали невідомі.

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У ніч з 1 на 2 березня в місті Єкатеринбург стався вибух на Калінінській електропідстанції, що розташована на вулиці Шефській. Спрацював саморобний вибуховий пристрій, а сама детонація відбулася за таймером. Російські спецслужби намагаються з’ясувати, як там опинилася вибухівка. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Ця підстанція забезпечувала енергією три російські оборонні підприємства — «Машинобудівний завод імені М. І. Калініна», «Турбомоторний завод» та «Уралмаш». Сам об'єкт, що підірвали, знаходився на території заводу Калініна й був обгороджений бетонним парканом. Вхід туди здійснювався через КПП.

Нагадаємо, 1 березня в Санкт-Петербурзі невідомий БПЛА міг спробувати атакувати ТЕЦ або нафтобазу «Ручьи», але спрацювала російська протиповітряна оборона. БПЛА впав на житлові будинки й спричинив пошкодження.