Ракурсhttps://racurs.ua/
Взрыв в Екатеринбурге временно остановил три оборонных завода. Фото:
Взрыв в российском Екатеринбурге обесточил три оборонных завода (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192929-vzryv-v-rossiyskom-ekaterinburge-obestochil-tri-oboronnyh-zavoda-video.htmlРакурс
Електропідстанцію в російському Єкатеринбурзі, яка забезпечувала світлом оборонні підприємства, підірвали невідомі.
.
У ніч з 1 на 2 березня в місті Єкатеринбург стався вибух на Калінінській електропідстанції, що розташована на вулиці Шефській. Спрацював саморобний вибуховий пристрій, а сама детонація відбулася за таймером. Російські спецслужби намагаються з’ясувати, як там опинилася вибухівка. Про це пишуть російські Telegram-канали.
Ця підстанція забезпечувала енергією три російські оборонні підприємства — «Машинобудівний завод імені М. І. Калініна», «Турбомоторний завод» та «Уралмаш». Сам об'єкт, що підірвали, знаходився на території заводу Калініна й був обгороджений бетонним парканом. Вхід туди здійснювався через КПП.
Нагадаємо, 1 березня в Санкт-Петербурзі невідомий БПЛА міг спробувати атакувати ТЕЦ або нафтобазу «Ручьи», але спрацювала російська протиповітряна оборона. БПЛА впав на житлові будинки й спричинив пошкодження.
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...