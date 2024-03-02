Дрон впав на будинки в Санкт-Петербурзі через роботу ППО. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n192920-dron-vpav-na-budynky-v-sankt-peterburzi-pracuvala-ppo.html

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Вибух у російському Санкт-Петербурзі прогримів вранці 1 березня.

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Місцеві мешканці сьогодні вранці побачили у небі яскравий спалах і почули гучний звук вибуху. Перед цим вони чули в небі звук мотора. Внаслідок вибуху було пошкоджено житловий будинок на Піскаревському проспекті. Ймовірно, поруч із ним впав дрон. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

За інформацією ворожих медіа, невідомий БПЛА міг спробувати атакувати ТЕЦ або нафтобазу «Ручьи», що розташована за кілометр від пошкодженого будинку. Однак спрацювала російська протиповітряна оборона.

Губернатор Петербурга Олександр Беглов у Telegram повідомив, що «ніхто не постраждав», а у будинках лише повилітали вікна. Жителів постраждалих квартир евакуювали.

Представники ворожих спецслужб розповіли журналістам, що безпілотників було два. Другий БПЛА досі не знайшли, але у пабліках пишуть, що вибух пролунав у Калінінському районі. Офіційно про це не говорять.

Нагадаємо, 24 лютого невідомі дрони атакували у Липецьку найбільший у росії Новолипецький металургійний комбінат, який виробляє щонайменше 18% усієї сталі в росії. Пожежа виникла в одному із цехів.