Домен Ukr.net по неизвестным причинам заблокирован. Фото:

https://racurs.ua/n193089-domen-ukr-net-vnezapno-zablokirovali.html

Ракурс

Домен Ukr.net перестав працювати у четвер, 7 березня.

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О 1.35 ночі реєстратор доменних імен Network Solutions, раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен Ukr.net. Внаслідок цього інтернет-користувачам не мають доступу до стрічка новин Ukr.net та електронної пошти. Про це український портал повідомив у Telegram.

Вирішити проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося. Сподіваємось, що ми зможемо отримати більше інформації та з’ясувати причини й обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора, — йдеться у повідомленні.

Представники Ukr.net звернулися з проханням по допомогу до надзвичайного і повноважного посла України в США Оксани Маркарової.

Адміністрація порталу заявила, що робить все можливе, щоб відновитись. Висловила упевненість, що незабаром пошта @ Ukr.net і новинна стрічка на порталі Ukr.net знову запрацюють.

Станом на 12:45 стрічка новин порталу та пошта досі недоступні для користувачів.

Нагадаємо, 5 березня стався масштабний збій у роботах соціальних мереж Facebook, Instagram та Messenger. У користувачів виникали проблеми з входом в акаунти й оновленням сторінок. Також були скарги на збій у роботі YouTube та TikTok.