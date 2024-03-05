Масштабний збій стався у роботі Facebook, Instagram та YouTube

Масштабний збій стався у роботі Facebook та Instagram. Фото:

https://racurs.ua/ua/n193039-masshtabnyy-zbiy-stavsya-u-roboti-facebook-instagram-ta-youtube.html

Ракурс

Масштабний збій стався у роботі американської корпорації Meta.

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У вівторок, 5 березня, не працюють соціальні мережі Facebook, Instagram, а також Messenger. Від користувачів надходять тисячі звітів про проблеми в роботі соцмереж та месенджера. Про це повідомляє сервіс Downdetector.

Зазначається, що у користувачів виникли проблеми з входом в акаунти й оновленням сторінок. У 60% користувачів проблеми з вебверсіями цих соцмереж. Також в Instagram перестала оновлюватися стрічка.

Також Downdetector фіксує скарги на збій у роботі YouTube.

Тим часом Sky News інформує, що хусити перебили інтернет-кабелі на дні Червоного моря й тим самим зруйнували зв’язок між Європою, Азією та Африкою. У водах, що перебувають під юрисдикцією Ємену, критично пошкоджено чотири підводні телекомунікаційні кабелі з 15.

Нагадаємо, 3 лютого масштабний збій стався в українському застосунку «Дія». Це відбулося після того, як розпочалось голосування за переможця на Нацвідборі «Євробачення». Згодом проблему виправили.