Масштабный сбой произошел в работе Facebook, Instagram и YouTube — сбой в Facebook

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Масштабный сбой произошел в работе Facebook и Instagram. Фото:
Масштабный сбой произошел в работе Facebook, Instagram и YouTubehttps://racurs.ua/n193039-masshtabnyy-sboy-proizoshel-v-rabote-facebook-instagram-i-youtube.htmlРакурс
Масштабний збій стався у роботі американської корпорації Meta.
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У вівторок, 5 березня, не працюють соціальні мережі Facebook, Instagram, а також Messenger. Від користувачів надходять тисячі звітів про проблеми в роботі соцмереж та месенджера. Про це повідомляє сервіс Downdetector.
Зазначається, що у користувачів виникли проблеми з входом в акаунти й оновленням сторінок. У 60% користувачів проблеми з вебверсіями цих соцмереж. Також в Instagram перестала оновлюватися стрічка.
Також Downdetector фіксує скарги на збій у роботі YouTube.
Тим часом Sky News інформує, що хусити перебили інтернет-кабелі на дні Червоного моря й тим самим зруйнували зв’язок між Європою, Азією та Африкою. У водах, що перебувають під юрисдикцією Ємену, критично пошкоджено чотири підводні телекомунікаційні кабелі з 15.
Нагадаємо, 3 лютого масштабний збій стався в українському застосунку «Дія». Це відбулося після того, як розпочалось голосування за переможця на Нацвідборі «Євробачення». Згодом проблему виправили.
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