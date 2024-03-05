Міноборони вперше закупить дрони DJI Mavic 3 для ЗСУ. Фото:

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Ракурс

Державна «Агенція оборонних закупівель» Міноборони вперше закупить дрони DJI Mavic 3 для Збройних сил України.

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Для української армії придбають дві моделі цих БПЛА. Загалом планується придбати 20 тис. коптерів на суму майже 3 млрд грн без сплати ПДВ. Дрони мають поставити до 31 травня 2024 року. Відповідні оголошення щодо 4 березня розмістили в Prozorro. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Зазначається, що планується закупівля 15 тис. DJI Mavic 3E за понад 2 млн грн без урахування податку на додану вартість та 5 тис. DJI Mavic 3 Thermal, очікувана вартість яких становить 989 млн 81 тис. 667 грн без ПДВ.

В оборонному відомстві заявили, що очікувану вартість розрахували шляхом виведення середньої ціни на основі отриманих комерційних пропозицій.

Ці тендери підтверджують нашу відданість прозорості та ефективності в галузі оборонних закупівель. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити отримання найкращих рішень для нашої країни та наших військових, — заявила директор «Агенції оборонних закупівель» Марина Безрукова.

Нагадаємо, у лютому цього року Кабмін підтримав постанову Міністерства економіки, яка стосується постачальників масових дронів іноземних виробників, як-от Mavic, Autel та Matrice. Ці продавці матимуть рівні умови для доступу до державних контрактів, і завдяки конкуренції можна буде знижувати вартість.