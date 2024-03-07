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Ракурс
Авиация рф сбросила три бомбы на Волчанск. Фото: Олег Синегубов

Авиация рф сбросила три бомбы на Волчанск, есть жертва и раненая (ФОТО)

7 мар 2024, 12:21
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Російська авіація атакувала Вовчанськ Харківської області.


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У четвер, 7 березня, близько 10.00 ворожі війська здійснили обстріл Вовчанська керованою авіабомбою. Пошкоджено щонайменше 12 приватних житлових будинків. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Зазначається, що внаслідок прямого влучання в приватний будинок загинула цивільна 40-річна жінка. Легко травмувалася 67-річна жінка, але госпіталізація їй не знадобилася.

На місці перебувають фахівці. Пожежу, яка виникла вже локалізували.

Авіація рф скинула три бомби на Вовчанськ. Фото: поліція

Авіація рф скинула три бомби на Вовчанськ. Фото: поліція

Нагадаємо, 3 березня російська авіація скинула керовану авіабомбу на Курахове Донецької області. Бомба поцілила по центу міста. Поранення дістали 16 осіб, а щонайменше 15 багатоповерхівок були пошкоджені.

Источник: Ракурс


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