Самые трудные направления на границе с Польшей назвали в ГПСУ. Фото:

https://racurs.ua/n193087-blokada-granicy-v-gpsu-nazvali-samye-tyajelye-napravleniya.html

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Блокаду українського кордону продовжують здійснювати польські фермери.

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У четвер, 7 березня, в черзі на кордоні України та знаходяться 2 тис. 300 вантажівок. Надважка ситуація з рухом на трьох з шести заблокованих пунктах пропуску — «Краківець», «Ягодин» та «Шегині». Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив під час телемарафону.

Це сукупно на всіх шести напрямках, де польські фермери продовжують блокувати або ж ускладнювати рух для проїзду вантажівок. Найбільше — це навпроти пунктів пропуску «Краківець» і «Ягодин», — зазначив він.

На цьому напрямку, за словами Демченка, за добу перетнуло десь 50 вантажівок. А на «Шегинях» ситуація досить складна, за добу через цей пункт поляки пропускають 20 вантажівок. А в бік Польщі прослідувало лише три вантажівки, які прийняли суміжна сторона.

Нагадаємо, 5 березня в Державній прикордонній службі розповіли, що протестувальники пропускатимуть через ПП «Шегині» в бік України по 12 авто раз на 12 годин.