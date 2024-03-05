Страйк на кордоні - поляки пропускатимуть 12 авто двічі на добу

https://racurs.ua/ua/n193022-strayk-na-kordoni-polyaky-propuskatymut-12-avto-dvichi-na-dobu.html

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Польські фермери досі блокують шість КПП на кордоні з Україною, пропускають по 12 вантажівок раз на 12 годин.

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У Держприкордонслужбі розповіли, що протестувальники пропускатимуть через ПП «Шегині» в бік України по 12 авто раз на 12 годин.

Речник ДПСУ Андрій Демченко зауважив, що також польські фермери не пропускають автівки, які слідують з України на в’їзд в Польщу, через пункт пропуску «Ягодин».

Станом на ранок сьогодні в чергах на території Польщі загалом перебуває 2350 вантажівок, найбільше навпроти пунктів пропуску «Краківець» та «Ягодин». Легкові і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.

З п’ятниці польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в обох напрямках по пункту пропуску «Шегині».