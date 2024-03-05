Відносна більшість українців не схвалює втручання держави в Інтернет-простір - опитування КМІС

https://racurs.ua/ua/n193021-vidnosna-bilshist-ukrayinciv-ne-shvaluie-vtruchannya-derjavy-v-internet-prostir-opytuvannya-kmis.html

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Згідно з опитуванням КМІС, відносна більшість українців не схвалює втручання держави в Інтернет-простір, вважаючи його порушенням прав і свобод. Ще пів року тому так вважала абсолютна меншість.

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49% опитаних українців вважають обмеженням прав і свобод громадян спроби держави здійснювати активніший контроль інформації в інтернет-джерелах.

Про це йдеться на сайті Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

У 2022 році 60% українців погоджувалися, що для зміцнення захисту від ворога держава має активніше контролювати інформацію в інтернет-джерелах. Водночас виступали проти та вважали це обмеженням прав і свобод 30%.

До лютого 2024 року ситуація суттєво змінилася: зараз більше тих, хто сприймає спроби активніших дій держави щодо інтернет-джерел як обмеження прав і свобод — так вважають 49% опитаних.

Водночас до 44% зменшилася частка тих, хто вважає, що для зміцнення безпеки варто було б активніше контролювати інформацію в інтернет-джерелах.

Упродовж 17−23 лютого 2024 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус». Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1052 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.