ГУР показало відео атаки дронів на російський корабель «Сергій Котов»

https://racurs.ua/ua/n193020-gur-pokazalo-video-ataky-droniv-na-rosiyskyy-korabel-sergiy-kotov.html

Ракурс

ГУР показало відео атаки дронів Magura V5 на «Сергій Котов». В корабель влучили щонайменше три дрони.

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Українські оператори знову застосували тактику атаки роєм дронів. До «Котова» підкралося декілька морських дронів, які почергово тричі влучили в корпус корабля.

На відео в кінці можна бачити потужний вибух.

Раніше ВМС ЗСУ заявили, що знищений «Сергій Котов» був найсучаснішим патрульним кораблем росії. Усього росіяни спустили на воду лише чотири кораблі проєкту 22160. З них лише один наразі не зазнавав пошкоджень