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Ракурс
ГУР показало відео атаки дронів на російський корабель «Сергій Котов»

ГУР показало відео атаки дронів на російський корабель «Сергій Котов»

5 бер 2024, 10:34
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ГУР показало відео атаки дронів Magura V5 на «Сергій Котов». В корабель влучили щонайменше три дрони.


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Українські оператори знову застосували тактику атаки роєм дронів. До «Котова» підкралося декілька морських дронів, які почергово тричі влучили в корпус корабля.

На відео в кінці можна бачити потужний вибух.

Раніше ВМС ЗСУ заявили, що знищений «Сергій Котов» був найсучаснішим патрульним кораблем росії. Усього росіяни спустили на воду лише чотири кораблі проєкту 22160. З них лише один наразі не зазнавав пошкоджень

Джерело: Ракурс


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