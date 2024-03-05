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ГУР показало видео атаки дронов на российский корабль «Сергей Котов»
ГУР показало видео атаки дронов на российский корабль «Сергей Котов»https://racurs.ua/n193020-gur-pokazalo-video-ataki-dronov-na-rossiyskiy-korabl-sergey-kotov.htmlРакурс
ГУР показало відео атаки дронів Magura V5 на «Сергій Котов». В корабель влучили щонайменше три дрони.
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Українські оператори знову застосували тактику атаки роєм дронів. До «Котова» підкралося декілька морських дронів, які почергово тричі влучили в корпус корабля.
На відео в кінці можна бачити потужний вибух.
Раніше ВМС ЗСУ заявили, що знищений «Сергій Котов» був найсучаснішим патрульним кораблем росії. Усього росіяни спустили на воду лише чотири кораблі проєкту 22160. З них лише один наразі не зазнавав пошкоджень
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