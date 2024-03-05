Уничтоженный «Сергей Котов» был самым современным патрульным кораблем рф — ВМС

https://racurs.ua/n193019-unichtojennyy-sergey-kotov-byl-samym-sovremennym-patrulnym-korablem-rf-vms.html

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ВМС ЗСУ заявили уранці 5 березня, що знищений «Сергій Котов» був найсучаснішим патрульним кораблем росії.

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Усього росіяни спустили на воду лише чотири кораблі проєкту 22160 — це «Василь Биков», «Дмитро Рогачов», «Павло Державін» і «Сергій Котов». З них лише «Дмитро Рогачов» наразі не зазнавав пошкоджень.

Сили оборони України не вперше атакують цей корабель — у вересні минулого року під час атаки на кораблі російського флоту «Сергій Котов» вже отримував значні пошкодження.

Серед екіпажу потопленого корабля є загиблі та поранені, але частині екіпажу, ймовірно, вдалося евакуюватись. На сухопутну територію викликали щонайменше 10 швидких, заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі «Радіо Свобода».