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Уничтоженный «Сергей Котов» был самым современным патрульным кораблем рф — ВМС
Уничтоженный «Сергей Котов» был самым современным патрульным кораблем рф — ВМСhttps://racurs.ua/n193019-unichtojennyy-sergey-kotov-byl-samym-sovremennym-patrulnym-korablem-rf-vms.htmlРакурс
ВМС ЗСУ заявили уранці 5 березня, що знищений «Сергій Котов» був найсучаснішим патрульним кораблем росії.
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Усього росіяни спустили на воду лише чотири кораблі проєкту 22160 — це «Василь Биков», «Дмитро Рогачов», «Павло Державін» і «Сергій Котов». З них лише «Дмитро Рогачов» наразі не зазнавав пошкоджень.
Сили оборони України не вперше атакують цей корабель — у вересні минулого року під час атаки на кораблі російського флоту «Сергій Котов» вже отримував значні пошкодження.
Серед екіпажу потопленого корабля є загиблі та поранені, але частині екіпажу, ймовірно, вдалося евакуюватись. На сухопутну територію викликали щонайменше 10 швидких, заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі «Радіо Свобода».
Блискуча операція і «Сєргєй Котов» цього разу вже точно знищений. Полювали на нього не вперше, і вже були успішні атаки, але він зміг відновитися після проведення ремонтних робіт", — додав він.
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