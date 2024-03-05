Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Бывшая редактор телеканала Медведчука после критики ее назначения ушла из Центра общественного здоровья

Бывшая редактор телеканала Медведчука после критики ее назначения ушла из Центра общественного здоровья

5 мар 2024, 09:59
999

Колишня шеф-редакторка телеканалу Віктора Медведчука ZIK Дарія Гордійко заявила, що йде з посади керівниці комунікаційного відділу «Центру громадського здоров’я».


.

Водночас вона поскаржилася на Cancel culture та заявила, що «у 9 з 10 медійників» колишнім місцем роботи є Інтер, 112 Україна, ZIK чи Vesti.

А от зусилля сьогодні краще направити на спільну головну мету — боротьбу за перемогу. Так роблю я. Так робить моя родина. І так — моя підтримка ЗСУ не абстрактна і безособова, а дуже навіть персоніфікована — мені важко абстрагуватися, коли воює мій чоловік, — написала Гордійко у Facebook.

П’ятеро співробітників відділу комунікацій державної установи «Центр громадського здоров’я» при Міністерстві охорони здоров’я звільнилися після того, як керівницею відділу призначили колишню шефредакторку медведчуківського телеканалу ZIK Дар’ю Гордійко, повідомив 4 березня Інститут масової інформації.

У четвер, 29 лютого, у нашого колективу відбулася зустріч з новим гендиректором Михайлом Росадою. Він почав зустріч із заяв про нібито нашу непрофесійність, поширення «інтриг та чуток», а також сказав, що «ми при Януковичі ж усі жили і працювали і нічого». Потім він почав нас звинувачувати у тому, шо ми теж маємо сумнівний бекграунд, — повідомила одна з комунікаційниць які звільнились Антоніна Доломанджи.

Далі, зі слів комунікаційниці, заступниця гендиректора Ольга Гвоздецька, яка теж була на цій зустрічі, сказала, що «ЦГЗ — аполітична організація». Росада її підтримав і сказав, що минуле людини йому неважливе, головне — професійність.

Після цього ми шоковані пішли. І за кілька годин написали заяви на звільнення. Загалом звільнилися п’ятеро комунікаційників, — додала Доломанджи.

Ексголовна фахівчиня з комунікацій Центру громадського здоров’я МОЗ України Оксана Кучерява у коментарі ІМІ наголосила на неприпустимості таких призначень:

Відділ комунікацій Центру звільняється майже повним складом через незгоду з призначенням на посаду керівника людини, яка доклала чимало зусиль до розповсюдження російської пропаганди та відверто просувала наративи і агентів Кремля, працюючи одним з топ-менеджерів каналу ZIK. Колектив відділу комунікацій вважає неприпустимим призначення у час великої війни людей, які працювали на ворога.

Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (ЦГЗ) — санітарно-профілактичний заклад охорони здоров’я. ЦГЗ виконує функції головної установи МОЗ у галузі громадського здоров’я та протидії небезпечним, особливо небезпечним, інфекційним та неінфекційним захворюванням.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров