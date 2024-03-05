Бывшая редактор телеканала Медведчука после критики ее назначения ушла из Центра общественного здоровья

https://racurs.ua/n193018-byvshaya-redaktor-telekanala-medvedchuka-posle-kritiki-ee-naznacheniya-ushla-iz-centra.html

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Колишня шеф-редакторка телеканалу Віктора Медведчука ZIK Дарія Гордійко заявила, що йде з посади керівниці комунікаційного відділу «Центру громадського здоров’я».

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Водночас вона поскаржилася на Cancel culture та заявила, що «у 9 з 10 медійників» колишнім місцем роботи є Інтер, 112 Україна, ZIK чи Vesti.

А от зусилля сьогодні краще направити на спільну головну мету — боротьбу за перемогу. Так роблю я. Так робить моя родина. І так — моя підтримка ЗСУ не абстрактна і безособова, а дуже навіть персоніфікована — мені важко абстрагуватися, коли воює мій чоловік, — написала Гордійко у Facebook.

П’ятеро співробітників відділу комунікацій державної установи «Центр громадського здоров’я» при Міністерстві охорони здоров’я звільнилися після того, як керівницею відділу призначили колишню шефредакторку медведчуківського телеканалу ZIK Дар’ю Гордійко, повідомив 4 березня Інститут масової інформації.

У четвер, 29 лютого, у нашого колективу відбулася зустріч з новим гендиректором Михайлом Росадою. Він почав зустріч із заяв про нібито нашу непрофесійність, поширення «інтриг та чуток», а також сказав, що «ми при Януковичі ж усі жили і працювали і нічого». Потім він почав нас звинувачувати у тому, шо ми теж маємо сумнівний бекграунд, — повідомила одна з комунікаційниць які звільнились Антоніна Доломанджи.

Далі, зі слів комунікаційниці, заступниця гендиректора Ольга Гвоздецька, яка теж була на цій зустрічі, сказала, що «ЦГЗ — аполітична організація». Росада її підтримав і сказав, що минуле людини йому неважливе, головне — професійність.

Після цього ми шоковані пішли. І за кілька годин написали заяви на звільнення. Загалом звільнилися п’ятеро комунікаційників, — додала Доломанджи.

Ексголовна фахівчиня з комунікацій Центру громадського здоров’я МОЗ України Оксана Кучерява у коментарі ІМІ наголосила на неприпустимості таких призначень:

Відділ комунікацій Центру звільняється майже повним складом через незгоду з призначенням на посаду керівника людини, яка доклала чимало зусиль до розповсюдження російської пропаганди та відверто просувала наративи і агентів Кремля, працюючи одним з топ-менеджерів каналу ZIK. Колектив відділу комунікацій вважає неприпустимим призначення у час великої війни людей, які працювали на ворога.

Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (ЦГЗ) — санітарно-профілактичний заклад охорони здоров’я. ЦГЗ виконує функції головної установи МОЗ у галузі громадського здоров’я та протидії небезпечним, особливо небезпечним, інфекційним та неінфекційним захворюванням.