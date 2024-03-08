Міністр клімату Фінляндії прибув до Києва, щоб обговорити збитки від війни

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Кай Мюккянен, фото: Gazeta.fi
Міністр клімату Фінляндії прибув до Києва, щоб обговорити збитки від війниhttps://racurs.ua/ua/n193128-ministr-klimatu-finlyandiyi-prybuv-do-kyieva-schob-obgovoryty-zbytky-vid-viyny.htmlРакурс
До Києва сьогодні, 8 березня, прибув міністр клімату Фінляндії Кай Мюккянен, щоб обговорити шкоду, завдану війною довкіллю, енергетичну ситуацію в Україні, підтримку Фінляндії у відновленні України та допомогу українському енергетичному сектору.
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Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань довкілля та клімату Фінляндії.
Окрім величезних людських страждань, спричинених агресивною війною росії, було завдано величезної шкоди навколишньому середовищу, наслідки якої впливатимуть на Україну та українців ще довго в майбутньому, — наголошують у міністерстві.
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