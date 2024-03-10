Эхо "Сергея Котова" - главнокомандующего ВМФ рф отправили в отставку

https://racurs.ua/n193193-eho-sergeya-kotova-glavnokomanduuschego-vmf-rf-otpravili-v-otstavku.html

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Джерела російських видань «Известия» та «Фонтанка» повідомили про відставку Миколи Євменова з посади головнокомандувача військово-морського флоту росії.

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Євменов командував російським флотом із травня 2019 року. Його, за інформацією видання, замінить адмірал Олександр Моїсеєв, який командував Північним флотом.

Про кадрове рішення, як повідомляється, вже довели особовому складу флоту злочинців. Але Євменов поки що залишається вказаним головнокомандувачем на сайті Міноборони росії.

Відставка Євменова відбулася на тлі перехоплення ініціативи Україною в Чорному морі. Уночі 5 березня ГУР атакувало патрульний корабель «Сергій Котов».

Наразі кількість кораблів рф у портах анексованого Криму зведена до мінімуму — залишилися лише ті, яким не знайшлося місця у пунктах базування Новоросійська, Сочі та Туапсе, але в море вони не виходять.