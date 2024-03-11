Макрон третий раз с февраля откладывает визит в Киев

https://racurs.ua/n193229-makron-tretiy-raz-s-fevralya-otkladyvaet-vizit-v-kiev.html

Ракурс

Еммануель Макрон приїде в Україну у найближчі тижні.

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Президент Франції втретє з лютого відкладає візит.

Відтермінування відбулося через кілька днів після того, як російська ракета не долетіла до президента України та прем'єр-міністра Греції на сотні метрів, врізавшись в портову інфраструктуру в чорноморському місті Одеса. Макрон також мав відвідати Одесу, — пише Reuters.

Зараз Макрон розглядає розширення поїздки, включивши до неї інших глав західних держав, щоб не обмежитися простою двосторонньою поїздкою.

Французькі медіа поширили інформацію, що візит могли перенести через «безпекові питання». Водночас Politico з посиланням на джерело пише, що візит був відкладений, бо Макрон хоче поспілкуватися з союзниками та приїхати до України «з відчутними результатами».

Як зазначили в Єлисейському палаці, з погляду безпеки жодних побоювань немає, проте Макрон хоче виділити час для переговорів із союзниками та створення коаліцій, щоб приїхати до України з «відчутними результатами».