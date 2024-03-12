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Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео
Легион «Свобода России» уничтожил вражеский БТР на территории рф (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193238-legion-svoboda-rossii-unichtojil-vrajeskiy-btr-na-territorii-rf-video.htmlРакурс
Легіон «Свобода Росії», бійці якого сьогодні, 12 березня, увійшли на територію рф, у своєму Telegram-каналі опублікував кадри знищення ворожого БТР.
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Локацію, де це сталося, не уточнюють.
Водночас у російських Telegram-каналах з’являються повідомлення про стрілецькі бої та роботу артилерії в районі населеного пункту Тьоткіно Курської області рф.
Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що легіон «Свобода Росії», Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон проводять спільну операцію у Курській та Бєлгородській області рф.
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