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Ракурс
Уничтожение российского ЗРК, скриншот видео

Уничтожение российского «Бука» показали ССО (ВИДЕО)

12 мар 2024, 11:41
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Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ сьогодні, 12 березня, на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало відео, котре показує ефектне знищення ворожого зенітно-ракетного комплексу «Бук-М1».


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Чергова успішна комплексна робота підрозділів ССО та розрахунків вогневих засобів у складі розвідувально-ударних груп дала свій результат, — наголошується в описі відео. — Ефективне поєднання розвідувальних можливостей ССО та сучасних засобів ураження продовжує завдавати нищівних ударів ворогу.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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