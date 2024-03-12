Уничтожение российского ЗРК, скриншот видео

https://racurs.ua/n193241-unichtojenie-rossiyskogo-buka-pokazali-sso-video.html

Ракурс

Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ сьогодні, 12 березня, на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало відео, котре показує ефектне знищення ворожого зенітно-ракетного комплексу «Бук-М1».

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Чергова успішна комплексна робота підрозділів ССО та розрахунків вогневих засобів у складі розвідувально-ударних груп дала свій результат, — наголошується в описі відео. — Ефективне поєднання розвідувальних можливостей ССО та сучасних засобів ураження продовжує завдавати нищівних ударів ворогу.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.