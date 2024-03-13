Шольц, Макрон и Туск встретятся в Берлине, чтобы разрешить разногласия по поводу поддержки Украины

https://racurs.ua/n193280-sholc-makron-i-tusk-vstretyatsya-v-berline-chtoby-razreshit-raznoglasiya-po-povodu-podderjki.html

Ракурс

Олаф Шольц, Еммануель Макрон та Дональд Туск зустрінуться у Берліні, щоб вирішити розбіжності щодо підтримки України.

.

Politico пише, що лідери Франції, Німеччини та Польщі проведуть зустріч у п’ятницю. Розмова відбудеться на тлі розбіжностей, що виникли після недавніх заяв Макрона про можливість направлення військових НАТО на територію України.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в цілому підтримав позицію французького лідера, а от німецький канцлер категорично відкинув можливість відправки військових ФРН. Крім того, Шольц вкотре виступив проти надання Києву далекобійних ракет Taurus, на чому наполягають союзники Берліна.

Очікується, що Макрон прибуде до Берліна близько полудня в п’ятницю для двосторонньої розмови з Шольцем. Після цього відбудеться тристороння дискусія з Туском.

Високопоставлений німецький чиновник заявив, що від цих переговорів «не очікується жодних конкретних рішень чи оголошень». За його словами, метою зустрічі є «надсилання сигналу про єдність».

Раніше агентство Bloomberg у своєму матеріалі наголошувало, що відносини між Макроном та Шольцем погіршилися і це шкодить Україні.