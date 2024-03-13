В ГУР подтвердили повреждение самолета А-50 в Таганроге. Фото:

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Ракурс

Атака безпілотників на авіазавод у російському Таганрозі у ніч проти 9 березня привела до пошкодження літака A-50.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України володіє інформацією про пошкодження щонайменше одного літака дальнього радіолокаційного виявлення цього типу. Про це 13 березня повідомило видання NV із посиланням на джерела в розвідці.

З початку 2024 року українські Сили оборони знищили вже українці вже знищили два російські літаки А-50. Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов наприкінці лютого говорив, що в росії у льотному стані тепер залишилося тільки шість таких бортів.

Нагадаємо, у ніч на 9 березня безпілотники атакували авіазавод імені Берієва у російському Таганрозі. Після нальоту зник літак А-50, який за дев’ять днів до атаки стояв біля корпусів.

OSINT-аналітики з Frontelligence Insight припускали, що в момент удару ДРЛВ міг бути на ремонті в одному з ангарів. Супутникові знімки показали помітне пошкодження однієї з таких будівель, а також сліди підпалу на даху ангара, що свідчили про пожежу.

Джерело: NV