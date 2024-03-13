Легионеры уничтожили две российские БМД-2 в Белгородской области. Фото:

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Російські добровольці продовжують бойові дії на території країни-агресора.

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Зокрема, вони повідомили про знищення дронами українського виробництва дві БМД-2 російської армії. Ворог зазнав втрат на території Бєлгородської області рф. Ефективно спрацювали пілоти взводу «Гроза». Про це легіон «Свобода росії» 13 березня повідомив у Telegram.

Також стало відомо, що будівля Федеральної служби безпеки рф у російському Бєлгороді 13 березня була атакована українськими БПЛА. «РБК-Україна» із посиланням на джерело в спецслужбах повідомило, що російські добровольці використовували для атаки безпілотники українського виробництва. Наразі не відомо, чи допомагали Сили оборони України завдавати цього удару.

Нагадаємо, бійці легіону «Свобода росії» продовжують бої в селищі Тьоткіно Курської області. Частина населеного пункту перебуває під контролем легіонерів і вони продовжують просуватися.

Крім того, бойові дії фіксували й на прикордонному пункті пропуску «Нехотіївка» в Бєлгородській області. Також російськими добровольцями був знищений пункт управління окупаційної армії.

Легіон «Свобода росії», «Сибірський батальйон» та «Російський добровольчий корпус» закликали жителів Бєлгорода і Курська евакуюватися, бо готують удари по військових об'єктах ворога в цих містах.

Джерело: «РБК-Україна»