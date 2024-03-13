Російські легіони закликали мешканців Бєлгорода та Курська евакуюватися - Змушені відкрити вогонь

https://racurs.ua/ua/n193282-rosiyski-legiony-zaklykaly-meshkanciv-bielgoroda-ta-kurska-evakuuvatysya-zmusheni-vidkryty-vogon.html

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Легіон «Свобода росії», РДК та Сибірський батальйон закликали мешканців Бєлгорода та Курська евакуюватися.

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Щодня десятки простих невинних людей гинуть від обстрілів із Бєлгорода. Обстріл України з Бєлгорода має зупинитися! У зв’язку з цим, ми змушені завдати вогневої поразки з військових позицій, які розміщені в містах Білгород і Курськ, — зазначили бійці.

Бійці легіону «Свобода росії» продовжують бої в селищі Тьоткіно (Курська область). Пресслужба легіону опублікувала 13 березня два відео. На першому бійці розповідають про вуличні бої, а на другому, як стверджується, кадри знищення пункту управління військ рф.

Нагадаємо, сьогодні вночі дрони СБУ атакували одразу три нафтопереробних заводи — в Рязані, у Кстово (Нижегородська обл) та Кірішах (Ленінградська обл). Там підтвердили, що ці атаки — продовження низки спецоперацій по ворожим НПЗ, які раніше розпочала Служба безпеки.

Джерела додають, що атаковані сьогодні НПЗ входять у топ-5 найбільших заводів у росії. Також СБУ разом з іншими представниками сил оборони атакували дронами авіабазу ВПС рф у Бутурлінівці та військовий аеродром у Воронежі.