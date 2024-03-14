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SpaceX с третьей попытки успешно запустила Starship в космос
SpaceX с третьей попытки успешно запустила Starship в космосhttps://racurs.ua/n193323-spacex-s-tretey-popytki-uspeshno-zapustila-starship-v-kosmos.htmlРакурс
SpaceX нарешті вдалося запустити Starship у космос. Запуск і політ пройшли за планом — корабель (S24) після старту зі штату Техас відʼєднався від надважкої ракети Super Heavy, вимкнув і ввімкнув двигун у польоті, досяг Індійського океану і пройшов атмосферу на гіперзвукових швидкостях.
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Перед приводненням Starship S24 втратив звʼязок і впав в океан. Увесь політ тривав близько 50 хвилин.
Для SpaceX це дуже вдалий тест, оскільки політ майже на всіх етапах пішов за планом. Перший запуск Starship у квітні 2023 року закінчився неполадками, а другий в листопаді 2023 року закінчився вибухом. За планом система Starship у майбутньому відправлятиме людей на Місяць та Марс.
На відео — запуск, розʼєднання ступенів, політ Starship і захід в атмосферу Землі.
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