В ЕС и НАТО оценили будущие выборы в россии

Выборы в россии не будут честными и свободными, заявили в ЕС и НАТО

https://racurs.ua/n193325-v-es-i-nato-ocenili-buduschie-vybory-v-rossii.html

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Вибори в росії не будуть чесними та вільними, заявили в ЄС та НАТО

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Про це 14 березня на прес-брифінгу у Брюсселі заявив Пітер Стано, речник голови європейської дипломатії Жозепа Борреля.

Ми знаємо, як це виглядатиме, враховуючи досвід підготовки та організації виборів у росії за нинішньої кремлівської адміністрації та режиму, — заявив Стано. — Дуже важко передбачити, що це будуть вільні, справедливі та демократичні вибори, на яких російський народ дійсно матиме вибір.

Він зазначив, що ні ЄС, ні країни спільноти поки що не ухвалили рішення про визнання чи невизнання виборів 15−17 березня. Вони зроблять це лише після голосування.

Зі схожою думкою сьогодні виступив генсек НАТО Єнс Столтенберг:

Голосування в росії не буде вільним і справедливим. Ми вже знаємо, що опозиційні політики перебувають у в’язниці, деякі вбиті, багато хто перебуває у вигнанні, а деяким, хто намагався зареєструватися кандидатом, відмовили у цьому праві. <…> У росії немає вільної та незалежної преси.

При цьому Стано і Столтенберг заявили, що ЄС і НАТО однозначно не визнають вибори президента рф в окупованих областях України.