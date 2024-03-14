В Сумской области за два дня зафиксировали полугодовое число обстрелов

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У Сумській області за два дні зафіксовано піврічну кількість обстрілів.

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Про це заявив глава Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

Декілька населених пунктів у нас заміновано. 800 вибухів — це за минулий рік була норма за пів року. Сьогодні це за два дні, — розповів Артюх.

За його словами, збільшилося застосування КАБів, в тому числі й касетних.

Кількість загиблих унаслідок московитської атаки по місту 13 березня зросла до трьох. Рятувальники деблокували тіло третьої загиблої людини.

Влада повідомляла, що на Сумщині від дронів і ракет постраждали чотири міста. Сумська обласна адміністрація пише, що внаслідок нальоту російських безпілотників на кшталт «шахед» та ракет у ніч на четвер постраждали чотири міста.

У її повідомленні сказано, що дрони атакували «громадянську інфраструктуру чотирьох міст» Сумської області: обласного центру, Шостки, Тростянця та Білопілля.

Крім того, армія рф завдала ракетних ударів по Шостці та Тростянцю.