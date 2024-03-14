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Ракурс
Сейм Литвы принял резолюцию о запрете импорта российских и беларусских зерновых в ЕС

Сейм Литвы принял резолюцию о запрете импорта российских и беларусских зерновых в ЕС

14 мар 2024, 20:20
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Сейм Литви ухвалив резолюцію із закликом заборонити на європейському рівні імпорт російських та білоруських зернових культур.


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У ній парламентарі звертаються до Єврокомісії з проханням терміново розробити законопроєкт про заборону імпорту зерна російського та білоруського походження до ЄС, а інші євроінституції — підтримати таку заборону.

Окремо резолюція пропонує розглянути можливість заборони імпорту до ЄС харчових продуктів російського та білоруського походження, а в разі необхідності регулювання потоків сільськогосподарської продукції — використовувати українську продукцію

Раніше 8 березня Cейм Польщі закликав заблокувати імпорт до ЄС агропродукції з росії та білорусі.

Наш моральний обов’язок — зупинити торгівлю, яка може прямо чи опосередковано сприяти зміцненню спроможності росії та білорусі продовжувати війну з Україною, особливо тому, що російський імпорт може включати зерно, вкрадене з окупованих територій України, — йдеться в резолюції.

Водночас у Сеймі наголошують на вжитті заходів для захисту «чутливих секторів» ринку від надмірного імпорту з України.

Резолюція Сейму «Про запровадження санкцій у зв’язку з імпортом російських і білоруських продовольства і сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу» ухвалена 7 березня.

RMF пише, що Єврокомісія запропонує ввести кількісні обмеження на імпорт зерна з росії та білорусі.

Це відбувається на тлі протестів європейських фермерів та закликів України піти на цей крок.

Пропозиція Єврокомісії передбачатиме квоти на продовольчі товари з рф і білорусі. Ідея повинна бути представлена до саміту лідерів ЄС, який розпочнеться наступного четверга.

Повного ембарго в ЄС хочуть уникнути, побоюючись глобального коливання цін і негативного впливу на бідніші країни світу. Транзит російської та білоруської агропродукції, як і раніше, буде дозволений.

За даними Євростату, у 2023 році з рф до ЄС було ввезено понад 1,5 млн тонн зерна порівняно з 970 тис. т у 2022 році.

У лютому парламент Латвії ухвалив заборону на імпорт продукції з росії та білорусі щонайменше до липня 2025 року, а у березні Сейм Польщі ухвалив постанову, яка закликає запровадити санкції на імпорт російських і білоруських продуктів.

Источник: Ракурс


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