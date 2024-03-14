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Сейм Литви ухвалив резолюцію про заборону імпорту російських та білоруських зернових в ЄС
Сейм Литви ухвалив резолюцію про заборону імпорту російських та білоруських зернових в ЄСhttps://racurs.ua/ua/n193331-seym-lytvy-uhvalyv-rezoluciu-pro-zaboronu-importu-rosiyskyh-ta-biloruskyh-zernovyh-v-ies.htmlРакурс
Сейм Литви ухвалив резолюцію із закликом заборонити на європейському рівні імпорт російських та білоруських зернових культур.
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У ній парламентарі звертаються до Єврокомісії з проханням терміново розробити законопроєкт про заборону імпорту зерна російського та білоруського походження до ЄС, а інші євроінституції — підтримати таку заборону.
Окремо резолюція пропонує розглянути можливість заборони імпорту до ЄС харчових продуктів російського та білоруського походження, а в разі необхідності регулювання потоків сільськогосподарської продукції — використовувати українську продукцію
Раніше 8 березня Cейм Польщі закликав заблокувати імпорт до ЄС агропродукції з росії та білорусі.
Наш моральний обов’язок — зупинити торгівлю, яка може прямо чи опосередковано сприяти зміцненню спроможності росії та білорусі продовжувати війну з Україною, особливо тому, що російський імпорт може включати зерно, вкрадене з окупованих територій України, — йдеться в резолюції.
Водночас у Сеймі наголошують на вжитті заходів для захисту «чутливих секторів» ринку від надмірного імпорту з України.
Резолюція Сейму «Про запровадження санкцій у зв’язку з імпортом російських і білоруських продовольства і сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу» ухвалена 7 березня.
RMF пише, що Єврокомісія запропонує ввести кількісні обмеження на імпорт зерна з росії та білорусі.
Це відбувається на тлі протестів європейських фермерів та закликів України піти на цей крок.
Пропозиція Єврокомісії передбачатиме квоти на продовольчі товари з рф і білорусі. Ідея повинна бути представлена до саміту лідерів ЄС, який розпочнеться наступного четверга.
Повного ембарго в ЄС хочуть уникнути, побоюючись глобального коливання цін і негативного впливу на бідніші країни світу. Транзит російської та білоруської агропродукції, як і раніше, буде дозволений.
За даними Євростату, у 2023 році з рф до ЄС було ввезено понад 1,5 млн тонн зерна порівняно з 970 тис. т у 2022 році.
У лютому парламент Латвії ухвалив заборону на імпорт продукції з росії та білорусі щонайменше до липня 2025 року, а у березні Сейм Польщі ухвалив постанову, яка закликає запровадити санкції на імпорт російських і білоруських продуктів.
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