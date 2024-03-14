Сейм Литви ухвалив резолюцію про заборону імпорту російських та білоруських зернових в ЄС

https://racurs.ua/ua/n193331-seym-lytvy-uhvalyv-rezoluciu-pro-zaboronu-importu-rosiyskyh-ta-biloruskyh-zernovyh-v-ies.html

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Сейм Литви ухвалив резолюцію із закликом заборонити на європейському рівні імпорт російських та білоруських зернових культур.

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У ній парламентарі звертаються до Єврокомісії з проханням терміново розробити законопроєкт про заборону імпорту зерна російського та білоруського походження до ЄС, а інші євроінституції — підтримати таку заборону.

Окремо резолюція пропонує розглянути можливість заборони імпорту до ЄС харчових продуктів російського та білоруського походження, а в разі необхідності регулювання потоків сільськогосподарської продукції — використовувати українську продукцію

Раніше 8 березня Cейм Польщі закликав заблокувати імпорт до ЄС агропродукції з росії та білорусі. Наш моральний обов’язок — зупинити торгівлю, яка може прямо чи опосередковано сприяти зміцненню спроможності росії та білорусі продовжувати війну з Україною, особливо тому, що російський імпорт може включати зерно, вкрадене з окупованих територій України, — йдеться в резолюції. Водночас у Сеймі наголошують на вжитті заходів для захисту «чутливих секторів» ринку від надмірного імпорту з України. Резолюція Сейму «Про запровадження санкцій у зв’язку з імпортом російських і білоруських продовольства і сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу» ухвалена 7 березня. RMF пише, що Єврокомісія запропонує ввести кількісні обмеження на імпорт зерна з росії та білорусі.