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Ракурс
Атаки дронов на российские НПЗ подняли цены на бензин до полугодового максимума

Атаки дронов на российские НПЗ подняли цены на бензин до полугодового максимума

14 мар 2024, 20:29
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Ціна бензину АІ-95 на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі перевищила 60 тисяч рублів за тонну — максимум з кінця вересня минулого року, коли ціни на бензин в росії почали знижуватися після запровадження тимчасового ембарго на експорт палива.


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Російське пропагандистське агентство РБК пише, що з 1 березня у рф запровадили вкотре заборону на експорт палива, але бензин на біржі і далі дорожчає. Ціна автомобільного палива зростає на тлі атак безпілотників на великі НПЗ в росії, внаслідок чого російські заводи змушені призупиняти роботу.

«Ракурс» писав, що на атаковані російські НПЗ припадає 12% нафтопереробних потужностей рф.

12 березня внаслідок атаки дронів сталася пожежа на НПЗ поблизу Нижнього Новгорода, а наступного дня БпЛА вдарили по Рязанському і Новошахтинському нафтопереробних заводах. Раніше через атаки й вихід з ладу обладнання на позапланові ремонти були зупинені й інші російські нафтопереробні підприємства. Повідомлялося про ремонти на Волгоградському і Туапсинському НПЗ. Зупинявся й Ільський НПЗ, але невдовзі він повернувся до штатної роботи.

Джерело РБК на паливному ринку РФ вважає, що поки зростання біржових цін на бензин викликане лише побоюваннями за баланс попиту і пропозиції на тлі призупинення роботи НПЗ. Утім, масштаб заподіяної підприємствам шкоди неясний. Якщо з’ясується, що пошкоджені первинні установки переробки нафти, то скоротиться випуск не тільки бензину різних марок, а й дизельного пального, зазначив він.

Ситуація для ринку потенційно серйозна, тож покупці страхуються, закуповуючи товар, — пояснило джерело.

Тим часом Міненерго рф не бачить ризиків зростання цін. Там заявили, що ситуація із забезпеченням регіонів паливом стабільна.

У роздрібному сегменті ціни стабільні й не зростають з початку року. Поточний рівень гуртових цін на біржі формує комфортний рівень прибутковості для стабільних цін на АЗС, незалежно від короткострокових коливань на гуртовому ринку, — йдеться в поширеному російським відомством повідомленні.

Источник: Ракурс


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