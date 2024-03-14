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Ермак договорился с Сиярто о встрече правительственных делегаций
Ермак договорился с Сиярто о встрече правительственных делегацийhttps://racurs.ua/n193336-ermak-dogovorilsya-s-siyarto-o-vstreche-pravitelstvennyh-delegaciy.htmlРакурс
Голова ОП Єрмак і міністр закордонних справ Угорщини Сійярто провели телефонну розмову.
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У зв’язку з цим керівник ОП й міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини домовилися провести наступного тижня двосторонню зустріч між командами на урядовому рівні, — йдеться в повідомленні.
Також вони погодились із необхідністю особистого контакту та домовились підтримувати регулярний зв’язок для вирішення «найскладніших питань двостороннього порядку денного».
Ця розмова, як сказали в ОП, стала продовженням зустрічі керівника Офісу президента та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини в Ужгороді 29 січня.
Раніше міністр закордонних справ Угорщини Сійярто прокоментував критику польського прем'єра Дональда Туска у свій бік через зустріч із російським візаві Лавровим у Туреччині наприкінці лютого.
За словами очільника угорської дипломатії, у Польщі «просто повинні поважати те, що ми думаємо по-різному про можливість миру в Україні», Будапешт «виступає за мир», а польський уряд «має більш провійськову позицію».
Голова МЗС Угорщини запевнив, що продовжить зустрічатися з Лавровим, якщо це буде необхідно, і надаватиме допомогу тим, хто бажає налагодити контакт із Кремлем.
4 березня глава МЗС Угорщини Сійярто сказав російським пропагандистам, що зустріч Орбана і Зеленського найближчим часом не відбудеться.
За його словами, передумови для такої зустрічі ще не готові
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