На россии стартовали трехдневные выборы путина

https://racurs.ua/n193339-na-rossii-startovali-trehdnevnye-vybory-putina.html

Ракурс

В росії і на окупованих територіях України почалися вибори президента рф, які триватимуть три дні — з 15 по 17 березня включно. Основним днем голосування вважається неділя, 17 березня.

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На виборах зареєстровані чотири кандидати — путін, Леонід Слуцький із ЛДПР, комуніст Микола Харитонов та Владислав Даванков із партії «Нові люди». Жодного опозиційного чи антивоєнного кандидата Центральна виборча комісія не зареєструвала.

Українська влада закликає українців, які проживають в окупації або вимушено перебувають у росії, не брати участь у псевдовиборах.