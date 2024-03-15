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На росії стартували триденні вибори путіна
На росії стартували триденні вибори путінаhttps://racurs.ua/ua/n193339-na-rosiyi-startuvaly-trydenni-vybory-putina.htmlРакурс
В росії і на окупованих територіях України почалися вибори президента рф, які триватимуть три дні — з 15 по 17 березня включно. Основним днем голосування вважається неділя, 17 березня.
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На виборах зареєстровані чотири кандидати — путін, Леонід Слуцький із ЛДПР, комуніст Микола Харитонов та Владислав Даванков із партії «Нові люди». Жодного опозиційного чи антивоєнного кандидата Центральна виборча комісія не зареєструвала.
Українська влада закликає українців, які проживають в окупації або вимушено перебувають у росії, не брати участь у псевдовиборах.
У США та ЄС раніше заявили, що не визнають проведення так званих виборів на окупованих територіях України.
Що відомо про так звані вибори на росії
Госування триватиме три дні, у третині регіонів воно буде, зокрема, електронним. Немає жодних сумнівів, що за його підсумками президентом вп’яте стане путін.
Голова ЦВК Елла Памфілова заявила, що достроково проголосували 2,3 млн. осіб. Загалом Центрвиборчком зареєстрував 112 млн 309 тис. 947 виборців у росії та за її межами.
Вибори президента рф проводяться також в окупованому українському Криму та територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.
Дострокове одноденне голосування відбувається у низці країн світу. У Чехії, Лівії, Кувейті та Катарі громадяни росії зможуть проголосувати лише 15 березня, в Ірані, Шрі-Ланці та Мальдівах, Ямайці, Омані — 16 березня.
У бюлетенях на виборах президента росії чотири кандидати: чинний президент Володимир Путін (самовисуванець), Владислав Даванков («Нові люди»), Леонід Слуцький (ЛДПР) та Микола Харитонов (КПРФ).
Після того, як Радфед призначив дату виборів президента, Фонд боротьби з корупцією (ФБК) заявив про запуск кампанії «Росія без путіна» із закликом голосувати за будь-якого кандидата, окрім путіна.
Згодом російська опозиція оголосила про акцію, суть якої полягає в тому, щоб прийти на вибори 17 березня до 12 години дня і зіпсувати бюлетень або віддати свій голос будь-кому, крім «основного кандидата», щоб показати незгоду з війною і політикою путіна.
Прокуратура Москви 14 березня пригрозила кримінальною відповідальністю за участь в цій акції.
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