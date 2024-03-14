Кличко пообіцяв відсторонити очільника метро Києва після виходу журналістського розслідування

https://racurs.ua/ua/n193338-klychko-poobicyav-vidstoronyty-ochilnyka-metro-kyieva-pislya-vyhodu-jurnalistskogo-rozsliduvannya.html

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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що відсторонить Віктора Брагінського від виконання обовʼязків директора столичного метро після виходу розслідування журналістів BIHUS.Іnfo.

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Київський метрополітен вже 10 років очолює Віктор Брагінський. Медійники нагадали. що він прийшов з амбітними планами й заявами про готовність розбудовувати підземку, однак проблем у метро тільки більшає.

Водночас родина Брагінського активно займається розбудовою. Мама очільника метрополітену нещодавно купила дві двокімнатні квартири в елітному ЖК, а колишня дружина-мільйонерка зараз будує дачу в Козині.