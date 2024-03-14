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Ракурс
Кличко пообещал отстранить главу метро Киева после выхода журналистского расследования

Кличко пообещал отстранить главу метро Киева после выхода журналистского расследования

14 мар 2024, 22:39
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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що відсторонить Віктора Брагінського від виконання обовʼязків директора столичного метро після виходу розслідування журналістів BIHUS.Іnfo.


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Київський метрополітен вже 10 років очолює Віктор Брагінський. Медійники нагадали. що він прийшов з амбітними планами й заявами про готовність розбудовувати підземку, однак проблем у метро тільки більшає.

Водночас родина Брагінського активно займається розбудовою. Мама очільника метрополітену нещодавно купила дві двокімнатні квартири в елітному ЖК, а колишня дружина-мільйонерка зараз будує дачу в Козині.

Источник: Ракурс


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