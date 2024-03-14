Кличко пообещал отстранить главу метро Киева после выхода журналистского расследования

https://racurs.ua/n193338-klichko-poobeschal-otstranit-glavu-metro-kieva-posle-vyhoda-jurnalistskogo-rassledovaniya.html

Ракурс

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що відсторонить Віктора Брагінського від виконання обовʼязків директора столичного метро після виходу розслідування журналістів BIHUS.Іnfo.

.

Київський метрополітен вже 10 років очолює Віктор Брагінський. Медійники нагадали. що він прийшов з амбітними планами й заявами про готовність розбудовувати підземку, однак проблем у метро тільки більшає.

Водночас родина Брагінського активно займається розбудовою. Мама очільника метрополітену нещодавно купила дві двокімнатні квартири в елітному ЖК, а колишня дружина-мільйонерка зараз будує дачу в Козині.