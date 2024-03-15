Авиация РФ бомбит российские села, в которые вошли добровольцы РДК и батальона «Сибирь»

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Російська авіація бомбить російську же територію, а саме, села, в які зайшли добровольці ЛСР, РДК та батальйону «Сибір».

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В міноборони росії стверджують, що українська «ДРГ» зайшла до села Козинка, і що рашисти «завдали противнику вогневого ураження за допомогою артилерії та авіаційних бомб». Губернатор Бєлгородського регіону В’ячеслав Гладков заявив, що Козинці «дісталося сильно».

15 березня Міноборони росії розповіло про бій «з десантом ЗСУ» у білгородському селі Козинка. Рашисти стверджують, що український десант із 30 бійців висадився на двох вертольотах у районі прикордонного населеного пункту Козинка, але його відтіснили.

Напередодні ввечері про бої в районі Козинки та про український десант повідомляли російські «військори».

Губернатор Білгородської області вночі заявив, що на території регіону немає української армії. Також він повідомив, що «нашій Козинці дісталося сильно, руйнування дуже серйозні».

Українська сторона не коментувала інформацію про зіткнення в Козинці.