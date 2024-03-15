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Ракурс
рф атаковала Одессу баллистическими ракетами

рф атаковала Одессу баллистическими ракетами

15 мар 2024, 11:29
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Одесу після 11.00 15 березня атакували балістичними ракетами.


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Кілька вибухів пролунали в Одесі після попередження про загрозу атаки балістичними ракетами.

За непідтвердженою інформацією, є пошкодження цивільної інфраструктури та пожежа.

Повідомляється про запуск щонайменше двох «Іскандерів».

Новина доповнюється

Источник: Ракурс


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