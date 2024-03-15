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рф атаковала Одессу баллистическими ракетами
рф атаковала Одессу баллистическими ракетамиhttps://racurs.ua/n193348-rf-atakovala-odessu-ballisticheskimi-raketami.htmlРакурс
Одесу після 11.00 15 березня атакували балістичними ракетами.
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Кілька вибухів пролунали в Одесі після попередження про загрозу атаки балістичними ракетами.
За непідтвердженою інформацією, є пошкодження цивільної інфраструктури та пожежа.
Повідомляється про запуск щонайменше двох «Іскандерів».
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