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Ракурс
рф атакувала Одесу ракетами, є влучання

рф атакувала Одесу балістичними ракетами

15 бер 2024, 11:29
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Одесу після 11.00 15 березня атакували балістичними ракетами.


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Кілька вибухів пролунали в Одесі після попередження про загрозу атаки балістичними ракетами.

За непідтвердженою інформацією, є пошкодження цивільної інфраструктури та пожежа.

Повідомляється про запуск щонайменше двох «Іскандерів».

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Джерело: Ракурс


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