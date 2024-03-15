рф атакувала Одесу ракетами, є влучання

https://racurs.ua/ua/n193348-rf-atakuvala-odesu-balistychnymy-raketamy.html

Ракурс

Одесу після 11.00 15 березня атакували балістичними ракетами.

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Кілька вибухів пролунали в Одесі після попередження про загрозу атаки балістичними ракетами.

За непідтвердженою інформацією, є пошкодження цивільної інфраструктури та пожежа.

Повідомляється про запуск щонайменше двох «Іскандерів».

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