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рф атакувала Одесу ракетами, є влучання
рф атакувала Одесу балістичними ракетамиhttps://racurs.ua/ua/n193348-rf-atakuvala-odesu-balistychnymy-raketamy.htmlРакурс
Одесу після 11.00 15 березня атакували балістичними ракетами.
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Кілька вибухів пролунали в Одесі після попередження про загрозу атаки балістичними ракетами.
За непідтвердженою інформацією, є пошкодження цивільної інфраструктури та пожежа.
Повідомляється про запуск щонайменше двох «Іскандерів».
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