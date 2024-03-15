Переваги для учасників так званої "СВО" – «голосувати» за путіна можна навіть після загибелі

https://racurs.ua/ua/n193347-rosiyskym-okupantam-dozvolyly-golosuvaty-za-putina-navit-ne-z-yavlyauchys-na-vyborchi-dilnyci.html

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Керівництво Міноборони рф дозволило військовослужбовцям, які беруть учать у так званій СВО, голосувати за путіна навіть не зʼявляючись на «виборчі дільниці».

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Про це 15 березня інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Це значно полегшує «виборчим комісіям» завдання з фальсифікації результатів, вважають у ГУР.

Критерії ідентифікації виборців з-поміж військовослужбовців спрощені настільки, що нема потреби для їхньої фізичної участі у голосуванні. А для підтвердження особи не потрібен паспорт чи військовий квиток — достатньо навіть фотокопії документів.

Кремль здійснює цілий комплекс заходів для фіктивного проведення так званих «виборів президента рф».

В ГУР припускають, що у такий спосіб російські «виборчі комісії» намагатимуться збільшити кількість виборців путіна, залучивши до «голосування» так звані «мертві душі». Зокрема, до числа осіб, що «проголосували», поряд із наявними військовослужбовцями, планують додати також і тих, хто нещодавно загинув, зник безвісти або потрапив у полон.