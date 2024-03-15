Палата представників Конгресу США може розблокувати допомогу Україні

https://racurs.ua/ua/n193346-palata-predstavnykiv-kongresu-ssha-moje-rozblokuvaty-dopomogu-ukrayini.html

Ракурс

Українська влада останні кілька місяців чекає фінансової допомоги від США. Однак пакет підтримки Києва, ухвалений Сенатом, застряг у Палаті представників.

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Наразі, як повідомляє видання Politico, помітний рух із цього питання.

Голова Палати представників Конгресу США від республіканців Майк Джонсон повідомив, що голосування щодо допомоги Україні та Ізраїлю може пройти найближчим часом. Для того, щоб пакети фінансової підтримки були затверджені, знадобиться більшість у дві третини голосів від членів Палати представників.

За словами Джонсона, зараз у Конгресі розглядають можливість поділу допомоги Україні та Ізраїлю на окремі законопроекти.

Білий дім і Пентагон не схвалюють, республіканці Сенату теж: альтернативний законопроект спікера Палати представників США Джонсона щодо допомоги Україні у кредит не має широкої підтримки, але його прибічники все одно хочуть поставити документ на голосування.

Білий дім надалі закликає спікера Джонсона винести законопроєкт, ухвалений у Сенаті на суму $95 млрд для України, на розгляд Палати представників.

«Ракурс» писав, що 14 березня спікер анонсував власний проєкт закону, що передбачає позику або ленд-ліз.