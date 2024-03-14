Новий фінт республіканців - Джонсон анонсував новий закон про допомогу Україні

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Спікер Палати представників Майкл Джонсон анонсував сенаторам-республіканцям новий проект допомоги Україні.

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Про це пише The Hill.

Пропонується зробити його програмою позики або лізингу. Джонсон також говорив про включення можливості конфіскації російських активів. Ці кошти хочуть спрямувати до Фонду підтримки України

За словами одного з представників республіканців Джона Корніна, йдеться про російські активи в 300 млрд дол. На його думку, «було б справедливо змусити росіян заплатити за Україну, заплатити США і союзникам за те, що вони озброюють Україну».

Спікер Палати представників Конгресу раніше відкидав схвалений Сенатом законопроєкт із допомогою Україну, але допускав голосування за «нову пропозицію, що зʼявилася в Палаті представників».

Документ може значно відрізнятись від уже ухваленого у Сенаті проєкту на 95 мільярдів, 60 з яких передбачено Україні, а решта — іншим союзникам США, зокрема Ізраїлю та Індо-Тихоокеанського регіону. Натомість у проєкті Палати представників допомога Україні може бути надана у форматі позики або ленд-лізу.

Видання зазначає, що під час щорічної неформальної зустрічі сенатори республіканці розпитували Джонсона, коли він винесе на розгляд Палати представників ухвалений у Сенаті законопроєкт про додаткове фінансування витрат із нацбезпеки, що включає допомогу Україні.

У відповідь Джонсон сказав про підготовку конгресменами окремої пропозиції — «щоб платники податків США не витрачали десятки мільярдів доларів без жодних сподівань отримати їх назад», — цитує The Hill сенаторів, які брали участь в обговоренні.

Спікер також говорив про можливе включення до законопроєкту пропозиції, подібної до REPO for Ukrainians Act, автором якого є конгресмен Майк Маккол, який би дозволив конфіскацію російських суверенних активів і вніс доходи від цього майна до Фонду підтримки України.