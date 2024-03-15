Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на словацкой границе и готовят трехдневную блокировку трассы на Берлин

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Польські фермери заблокували пункт пропуску Хижне на польсько-словацькому кордоні. Вони переконують, що саме цими дорогами в Польщу заїжджає агропродукція з України та росії.

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Попередньо відомо, що протест триватиме до кінця березня, повідомляє Радіо Свобода.

Аграрники Польщі пропускатимуть одну вантажівку в годину, легкового транспорту та автобусів протест не стосується.

Крім того, польські фермери збираються перекрити кордон із Німеччиною на три дні. У неділю, 17 березня, протестувальники мають намір о 13.00 за місцевим часом перекрити автомагістраль A12 Берлін-Варшава на переході Swiecko і знову відкрити її лише о 22.00 у середу ввечері.

Щодня трасою А12 між Німеччиною та Польщею проїжджає близько 17 тис. вантажівок. Якщо плани фермерів реалізуються, то фури будуть змушені їхати в об’їзд сотні кілометрів.

Очікується, що найдовші затори утворюватимуться на польській стороні кордону. Це пов’язано з тим, що на початку тижня потік вантажівок традиційно рухається зі сходу на захід, а з середини тижня із заходу на схід. Поліція Франкфурта-на-Одері поки що не може сказати про рух у місті.

Ми все ще чекаємо достовірних даних, — заявили BILD у поліції.

Ситуація з блокуванням кордону з Україною вирішиться протягом кількох тижнів, — заявив 13 березня голова комітету закордонних справ Сейму Польщі Павел Коваль. Він зазначив, що протести фермерів відбуваються по всій Європі.

Я не розумію, чому всі пов’язують їх з Україною. Вони не стосуються в першу чергу України чи будь-яких українських питань, — сказав він.

Зазначимо, що польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, а також за заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України.