ГСЧС опубликовала фото с места попадания россиян по Одессе

https://racurs.ua/n193353-gschs-opublikovala-foto-s-mesta-popadaniya-rossiyan-po-odesse.html

Ракурс

Унаслідок російського ракетного удару по Одещині було пошкоджено цивільну інфраструктуру, травмувалися 20 людей, з яких п’ятеро — рятувальники.

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Про це розповіли 15 березня у ДСНС регіону.

На місці влучання виникла пожежа. Рятувальники ДСНС одразу прибули на місце удару та почали гасити вогонь, розбирати завали та шукати поранених. Під час проведення робіт російська армія повторно завдала ракетного удару, внаслідок якого загинув рятувальник.

Ударом також пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газогін низького тиску та два пожежно-рятувальних автомобілі. Наразі гасять пожежу на газогоні та у приватному будинку.