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Ракурс
В Одессе во время повторного удара погибли прибывшие оказывать помощь фельдшер и спасатель.

В Одессе во время повторного удара погибли прибывшие оказывать помощь фельдшер и спасатель.

15 мар 2024, 12:50
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В Одесі загинули фельдшер та працівник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце російського удару.


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Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер. Точну кількість постраждалих уточнюють.

Нагадаємо, 15 березня з 11.00 до 12.00 в Одесі луналаповітряна тривога, сталося декілька вибухів. Повідомлялося про застосування балістики по місту.

Источник: Ракурс


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