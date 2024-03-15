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В Одессе во время повторного удара погибли прибывшие оказывать помощь фельдшер и спасатель.
В Одессе во время повторного удара погибли прибывшие оказывать помощь фельдшер и спасатель.https://racurs.ua/n193352-v-odesse-vo-vremya-povtornogo-udara-pogibli-pribyvshie-okazyvat-pomosch-feldsher-i-spasatel.htmlРакурс
В Одесі загинули фельдшер та працівник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце російського удару.
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Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер. Точну кількість постраждалих уточнюють.
Нагадаємо, 15 березня з 11.00 до 12.00 в Одесі луналаповітряна тривога, сталося декілька вибухів. Повідомлялося про застосування балістики по місту.
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