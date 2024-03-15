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Ракурс
В Одесі під час повторного удару загинули фельдшер та рятувальник, які приїхали надавати допомогу

В Одесі під час повторного удару загинули фельдшер та рятувальник, які приїхали надавати допомогу

15 бер 2024, 12:50
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В Одесі загинули фельдшер та працівник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце російського удару.


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Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер. Точну кількість постраждалих уточнюють.

Нагадаємо, 15 березня з 11.00 до 12.00 в Одесі лунала повітряна тривога, сталося декілька вибухів. Повідомлялося про застосування балістики по місту.

Джерело: Ракурс


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