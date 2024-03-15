В Одесі під час повторного удару загинули фельдшер та рятувальник, які приїхали надавати допомогу

https://racurs.ua/ua/n193352-v-odesi-pid-chas-povtornogo-udaru-zagynuly-feldsher-ta-ryatuvalnyk-yaki-pryyihaly-nadavaty-dopomogu.html

Ракурс

В Одесі загинули фельдшер та працівник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце російського удару.

.

Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер. Точну кількість постраждалих уточнюють.

Нагадаємо, 15 березня з 11.00 до 12.00 в Одесі лунала повітряна тривога, сталося декілька вибухів. Повідомлялося про застосування балістики по місту.