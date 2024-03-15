Младенца убитой в Германии украинки нашли

https://racurs.ua/n193357-mladenca-ubitoy-v-germanii-ukrainki-nashli.html

Ракурс

На дамбі річки Рейн біля міста Хоккенхейм у Німеччині поліція знайшла тіло 27-річної українки, яка жила в будинку для біженців, її матір та доньку шукають

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Жінка загинула 14 березня через насилля. Раніше вона вважалася зниклою безвісти, повідомляє Головне управління поліції Мангейма.

Матір вбитої жінки (51-річна Марина Стеценко, яку розшукує поліція, бо її вважають свідком злочину) та її новонароджена донька, якій лише 5 тижнів, зникли безвісти. За даними німецьких ЗМІ, ім’я вбитої українки — Маргарита Разас.

Територію навколо місця злочину на березі Рейну обстежили за допомогою службових собак, щоб знайти можливі засоби злочину та підказки. До справи залучили 60 правоохоронців та службових собак.

Немовля 27-річної біженки з України, вбитої напередодні в Німеччині, знайшли живою. У вбивстві підозрюють двох чоловіків. 51-річну матір убитої досі шукають і закликають очевидців до допомоги.

Як повідомило головне управління поліції Мангейма у п’ятницю, 15 березня, дитина була у двох чоловіків віком 43 і 44 роки.

Їх обох затримали увечері 13 березня.

Є вагома підозра, що саме вони вбили 27-річну жінку, — кажуть правоохоронці.

Нині немовля перебуває у лікарні, а аналіз ДНК підтвердив, що це дочка нещодавно вбитої громадянки України, йдеться у повідомленні поліції.