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Ракурс
В Одессе резко возросло число погибших в результате баллистического удара

В Одессе резко возросло число погибших в результате баллистического удара (ФОТО)

15 мар 2024, 14:10
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До 14 людей зросла кількість загиблих в Одесі, серед яких місцеві жителі, медик та рятувальник.


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Ще 46 людей, в тому числі семеро співробітників ДСНС, отримали поранення — повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Завтра на Одещині буде оголошений день жалоби.

Источник: Ракурс


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