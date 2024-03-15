В Одесі різко зросла кількість загиблих внаслідок балістичного удару рф

https://racurs.ua/ua/n193356-v-odesi-rizko-zrosla-kilkist-zagyblyh-vnaslidok-balistychnogo-udaru-rf.html

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До 14 людей зросла кількість загиблих в Одесі, серед яких місцеві жителі, медик та рятувальник.

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Ще 46 людей, в тому числі семеро співробітників ДСНС, отримали поранення — повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Завтра на Одещині буде оголошений день жалоби.