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Восьмеро людей загинули через ракетний удар по Одесі
Восьмеро людей загинули через ракетний удар по Одесіhttps://racurs.ua/ua/n193355-vosmero-ludey-zagynuly-cherez-raketnyy-udar-po-odesi.htmlРакурс
Восьмеро людей загинули через ракетний удар по Одесі, серед них працівник ДСНС та фельдшер. Понад 20 людей отримали поранення, уточнили в Офісі генпрокурора.
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Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: житлові будинки, господарчі споруди, автотранспорт.
Це ще не остаточні дані стосовно кількості загиблих та постраждалих, наголошують в Офісі генпрокурора.
У Одеській міськраді зазначили, що діти, які перебували в школах та садочках, наразі в безпеці.
Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 11.01. В Одесі потужний вибух пролунав об 11.04, тоді у Повітряних силах повідомляли про ракету у напрямку міста. Після цього у місті чули повторний вибух.
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