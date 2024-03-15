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Инцидент на «выборах президента рф», скриншот видео
Поджоги ящиков, зеленка и коктейли Молотова — в рф «с огоньком» проходят перевыборы путина (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193374-podjogi-yaschikov-zelenka-i-kokteyli-molotova-v-rf-s-ogonkom-prohodyat-perevybory-putina.htmlРакурс
У росії сьогодні, 15 березня, розпочалося триденне голосування на так званих «президентських виборах».
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«Вибори» супроводжуються низкою інцидентів, в ході яких учасники робили спроби зіпсувати «виборчий процес» — підпалювали кабінки для голосування та урни, обливали їх фарбою тощо.
Відповідні фото та відео з’явилися у соцмережах.
Зокрема, повідомляється про такі випадки:
- у місті Когалим (Ханти-Мансійський автономний округ) жінка намагалася підпалити стаціонарну скриньку для голосування за допомогою пляшки із запальною сумішшю;
- у Санкт-Петербурзі затримано дівчину, яка кинула пляшку з коктейлем Молотова на ґанок школи № 358, де розташовані дві виборчі дільниці;
- у московському районі Мар’їно жінка похилого віку підпалила кабінку для голосування. У соцмережах стверджують, що жінка не намагалася покинути виборчу дільницю, а знімала кабінку, що горіла, на телефон;
- 20-річна дівчина вилила зеленку в урну з бюлетенями на виборчій дільниці в Москві. Подібні інциденти із зеленкою сталися і на двох дільницях у Воронезькій області;
- у Ростові та Карачаєво-Черкесії бюлетені зіпсували чорнилом.
У російських ЗМІ традиційно такі інциденти приписали нібито впливу на людей «українських Telegram-каналів».
Інші росіяни використовують менш радикальний спосіб для протесту — роблять свій бюлетень недійсним. Фото відповідних бюлетенів публікують у межах акції «Голос проти» на відповідному сайті www. golos-protiv.com.
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