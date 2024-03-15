Инцидент на «выборах президента рф», скриншот видео

https://racurs.ua/n193374-podjogi-yaschikov-zelenka-i-kokteyli-molotova-v-rf-s-ogonkom-prohodyat-perevybory-putina.html

Ракурс

У росії сьогодні, 15 березня, розпочалося триденне голосування на так званих «президентських виборах».

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«Вибори» супроводжуються низкою інцидентів, в ході яких учасники робили спроби зіпсувати «виборчий процес» — підпалювали кабінки для голосування та урни, обливали їх фарбою тощо.

Відповідні фото та відео з’явилися у соцмережах.

Зокрема, повідомляється про такі випадки:

у місті Когалим (Ханти-Мансійський автономний округ) жінка намагалася підпалити стаціонарну скриньку для голосування за допомогою пляшки із запальною сумішшю;

у Санкт-Петербурзі затримано дівчину, яка кинула пляшку з коктейлем Молотова на ґанок школи № 358, де розташовані дві виборчі дільниці;

у московському районі Мар’їно жінка похилого віку підпалила кабінку для голосування. У соцмережах стверджують, що жінка не намагалася покинути виборчу дільницю, а знімала кабінку, що горіла, на телефон;

20-річна дівчина вилила зеленку в урну з бюлетенями на виборчій дільниці в Москві. Подібні інциденти із зеленкою сталися і на двох дільницях у Воронезькій області;

у Ростові та Карачаєво-Черкесії бюлетені зіпсували чорнилом.

У російських ЗМІ традиційно такі інциденти приписали нібито впливу на людей «українських Telegram-каналів».

Інші росіяни використовують менш радикальний спосіб для протесту — роблять свій бюлетень недійсним. Фото відповідних бюлетенів публікують у межах акції «Голос проти» на відповідному сайті www. golos-protiv.com.